O sensie i szczęściu w firmach rodzinnych - premiera raportu Fundacji Firmy Rodzinne

- A co, jeśli mit „nieszczęśliwego przedsiębiorcy” po prostu nie jest prawdziwy?
- Co jeśli firmy rodzinne nie powodują konfliktów w rodzinie i nie są mało profesjonalne,
lecz są ważnym i stabilnym elementem polskiej gospodarki?
- I co, jeśli sukcesja… wcale nie jest oczywistym celem właścicieli?
- Co się stanie, jeśli właściciel nie składa swojego życia w ofierze firmie rodzinnej?
Fundacja Firmy Rodzinne zaprasza dziennikarzy na premierę raportu „O sensie i szczęściu w firmach rodzinnych” – pierwszego w Polsce kompleksowego badania dobrostanu, motywacji i kondycji firm rodzinnych.
CO?
Premiera raportu oraz prezentacja wyników badania przeprowadzonego wśród 316 właścicieli firm rodzinnych, obejmującego ponad 90 pytań dotyczących m.in. kondycji psychicznej, fizycznej, poczucia sensu pracy i osobistego kosztu sukcesu.
KTO?
Właściciele firm rodzinnych – bez filtrów, bez PR-u, bez lukru.
Organizator i autor badania: Fundacja Firmy Rodzinne.
KIEDY? GDZIE?
22 stycznia 2026 r. Warszawa, Rondo ONZ 1, piętro 28
DLACZEGO TO WAŻNE?
Raport konfrontuje powszechne narracje z faktami:
- pokazuje, powody, dla których właściciele prowadzą firmy rodzinne
- ujawnia, że nie istnieje branża wolna od firm rodzinnych w Polsce,
- obala stereotyp firmy rodzinnej jako źródła obciążeń i konfliktów,
- stawia niewygodne pytania o sens sukcesji – także o sytuacje, w których właściciele nie chcą przekazywać firmy kolejnemu pokoleniu.
W czasie, gdy coraz mniej młodych ludzi chce przejmować rodzinne biznesy, raport odpowiada na fundamentalne pytanie: jaka jest prawdziwa stawka w grze pod tytułem „jestem przedsiębiorcą”?
JAK?
Podczas premiery zaprezentujemy kluczowe wnioski z badania, dane liczbowe, wątki kontrowersyjne oraz głosy samych przedsiębiorców. Będzie to także okazja do rozmów i pogłębionych komentarzy ekspertów.
Jeśli interesują Państwa tematy społeczne, gospodarcze, psychologiczne i międzypokoleniowe – to wydarzenie dostarcza materiału, który realnie zmienia narrację o przedsiębiorczości w Polsce.
Zapraszamy do udziału!
Rejestracja dla dziennikarzy wraz z agendą: https://forms.gle/qde2kanr1evkhdkf6
Uwaga: Obowiązuje rejestracja w holu głównym budynku. Prosimy zabrać dowód tożsamości i uwzględnić dodatkowy czas na formalności.