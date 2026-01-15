O sensie i szczęściu w firmach rodzinnych - premiera raportu Fundacji Firmy Rodzinne
22 stycznia 2026 r. w Warszawie Fundacja Firmy Rodzinne zaprezentuje raport „O sensie i szczęściu w firmach rodzinnych” – pierwsze w Polsce kompleksowe badanie dobrostanu i motywacji właścicieli firm rodzinnych. To raport bez lukru i bez PR-u. Głos samych właścicieli. Premiera raportu to tematy społeczne, gospodarcze, psychologiczne i międzypokoleniowe – to wydarzenie, które realnie zmienia narrację o przedsiębiorczości w Polsce. W czasie, gdy coraz mniej młodych ludzi chce przejmować rodzinne biznesy, raport odpowiada na fundamentalne pytanie: jaka jest prawdziwa stawka w grze pod tytułem „jestem przedsiębiorcą”?
  • A co, jeśli mit „nieszczęśliwego przedsiębiorcy” po prostu nie jest prawdziwy?
  • Co jeśli firmy rodzinne nie powodują konfliktów w rodzinie i nie są mało profesjonalne, 
    lecz są ważnym i stabilnym elementem polskiej gospodarki?
  • I co, jeśli sukcesja… wcale nie jest oczywistym celem właścicieli?
  • Co się stanie, jeśli właściciel nie składa swojego życia w ofierze firmie rodzinnej?

Fundacja Firmy Rodzinne zaprasza dziennikarzy na premierę raportu „O sensie i szczęściu w firmach rodzinnych” – pierwszego w Polsce kompleksowego badania dobrostanu, motywacji i kondycji firm rodzinnych.

CO?
Premiera raportu oraz prezentacja wyników badania przeprowadzonego wśród 316 właścicieli firm rodzinnych, obejmującego ponad 90 pytań dotyczących m.in. kondycji psychicznej, fizycznej, poczucia sensu pracy i osobistego kosztu sukcesu.

KTO?
Właściciele firm rodzinnych – bez filtrów, bez PR-u, bez lukru.
Organizator i autor badania: Fundacja Firmy Rodzinne.

KIEDY? GDZIE?
22 stycznia 2026 r. Warszawa, Rondo ONZ 1, piętro 28

DLACZEGO TO WAŻNE?
Raport konfrontuje powszechne narracje z faktami:

  • pokazuje, powody, dla których właściciele prowadzą firmy rodzinne
  • ujawnia, że nie istnieje branża wolna od firm rodzinnych w Polsce,
  • obala stereotyp firmy rodzinnej jako źródła obciążeń i konfliktów,
  • stawia niewygodne pytania o sens sukcesji – także o sytuacje, w których właściciele nie chcą przekazywać firmy kolejnemu pokoleniu.

W czasie, gdy coraz mniej młodych ludzi chce przejmować rodzinne biznesy, raport odpowiada na fundamentalne pytanie: jaka jest prawdziwa stawka w grze pod tytułem „jestem przedsiębiorcą”?

JAK?
Podczas premiery zaprezentujemy kluczowe wnioski z badania, dane liczbowe, wątki kontrowersyjne oraz głosy samych przedsiębiorców. Będzie to także okazja do rozmów i pogłębionych komentarzy ekspertów.

Jeśli interesują Państwa tematy społeczne, gospodarcze, psychologiczne i międzypokoleniowe – to wydarzenie dostarcza materiału, który realnie zmienia narrację o przedsiębiorczości w Polsce.

Zapraszamy do udziału!

 

Rejestracja dla dziennikarzy wraz z agendą: https://forms.gle/qde2kanr1evkhdkf6

Uwaga: Obowiązuje rejestracja w holu głównym budynku. Prosimy zabrać dowód tożsamości i uwzględnić dodatkowy czas na formalności.

KONTAKT / AUTOR
Dagmara Krakówka
Project Manager
Fundacja Firmy Rodzinne
608107977
