O sensie i szczęściu w firmach rodzinnych - premiera raportu Fundacji Firmy Rodzinne

A co, jeśli mit „nieszczęśliwego przedsiębiorcy” po prostu nie jest prawdziwy?

Co jeśli firmy rodzinne nie powodują konfliktów w rodzinie i nie są mało profesjonalne,

lecz są ważnym i stabilnym elementem polskiej gospodarki? I co, jeśli sukcesja… wcale nie jest oczywistym celem właścicieli?

Co się stanie, jeśli właściciel nie składa swojego życia w ofierze firmie rodzinnej?

Fundacja Firmy Rodzinne zaprasza dziennikarzy na premierę raportu „O sensie i szczęściu w firmach rodzinnych” – pierwszego w Polsce kompleksowego badania dobrostanu, motywacji i kondycji firm rodzinnych.

CO?

Premiera raportu oraz prezentacja wyników badania przeprowadzonego wśród 316 właścicieli firm rodzinnych, obejmującego ponad 90 pytań dotyczących m.in. kondycji psychicznej, fizycznej, poczucia sensu pracy i osobistego kosztu sukcesu.

KTO?

Właściciele firm rodzinnych – bez filtrów, bez PR-u, bez lukru.

Organizator i autor badania: Fundacja Firmy Rodzinne.

KIEDY? GDZIE?

22 stycznia 2026 r. Warszawa, Rondo ONZ 1, piętro 28

DLACZEGO TO WAŻNE?

Raport konfrontuje powszechne narracje z faktami:

pokazuje, powody, dla których właściciele prowadzą firmy rodzinne

ujawnia, że nie istnieje branża wolna od firm rodzinnych w Polsce,

obala stereotyp firmy rodzinnej jako źródła obciążeń i konfliktów,

stawia niewygodne pytania o sens sukcesji – także o sytuacje, w których właściciele nie chcą przekazywać firmy kolejnemu pokoleniu.

W czasie, gdy coraz mniej młodych ludzi chce przejmować rodzinne biznesy, raport odpowiada na fundamentalne pytanie: jaka jest prawdziwa stawka w grze pod tytułem „jestem przedsiębiorcą”?

JAK?

Podczas premiery zaprezentujemy kluczowe wnioski z badania, dane liczbowe, wątki kontrowersyjne oraz głosy samych przedsiębiorców. Będzie to także okazja do rozmów i pogłębionych komentarzy ekspertów.

Jeśli interesują Państwa tematy społeczne, gospodarcze, psychologiczne i międzypokoleniowe – to wydarzenie dostarcza materiału, który realnie zmienia narrację o przedsiębiorczości w Polsce.

Zapraszamy do udziału!

Rejestracja dla dziennikarzy wraz z agendą: https://forms.gle/qde2kanr1evkhdkf6

Uwaga: Obowiązuje rejestracja w holu głównym budynku. Prosimy zabrać dowód tożsamości i uwzględnić dodatkowy czas na formalności.